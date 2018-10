Torna il 27 e 28 ottobre Palermo Gluten Free, il festival dedicato ai celiaci con lezioni di cucina e talk show

a cura di Giovanna Manna

Sono attesi oltre 8mila visitatori per la seconda edizione del Palermo Gluten Free Fest, il food festival alla portata di tutti, in particolare delle persone celiache: in programma a Sanlorenzo Mercato a Palermo (via San Lorenzo, 288) con due giorni dedicati alle specialità più ghiotte della cucina nostrana, rigorosamente in versione gluten free, per un weekend senza glutine ma con tanto gusto e tanto divertimento.

Ad accompagnare l’offerta gastronomica, infatti, ci sarà anche un ricco programma di attività legate alla celiachia e alle patologie affini: lezioni di cucina, talk show, laboratori per bambini e iniziative rivolte agli appassionati di cucina.

L’evento è realizzato in collaborazione con AIC Sicilia – Associazione Italiana Celiachia e con Il Mondo Senza Glutine.

Il 27 e 28 ottobre, dalle 11 alle 24, il giardino di Sanlorenzo Mercato si trasformerà dunque in un vero e proprio tempio laboratorio del gluten free.

Quattro postazioni esterne ad hoc, totalmente sanificate e lontane da fonti di contaminazione, proporranno un’offerta gastronomica interamente senza glutine, spaziando dalla Friggitoria alla Pescheria, passando per la porchetta e gli hot dog siciliani della Salumeria, fino a una postazione con specialità dolci e cannoli freschi. Tra i protagonisti del festival, i piatti più rappresentativi dell’universo gastronomico siciliano: street food palermitano (dal panino con la milza, alle patate fritte, al panino con le panelle e le crocchè; e ancora la frittura di pesce, il fish&chips con il merluzzo e l’ormai celebre Kespad del Mercato, il panino con il kebab di pesce spada). All’interno del Mercato, ci sarà anche la bottega dell’Ortofrutta interamente gluten free e l’Osteria e Pizzeria del Mercato che si converte definitivamente al senza glutine, con una cucina e un forno separati certificati da AIC sia per il ristorante sia per la pizza. Senza glutine infine anche la birra artigianale siciliana di 24 Baroni e Irias.