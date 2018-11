Sanremo Giovani 2019: ecco chi sono i 69 prescelti che vanno avanti nella gara

a cura di Giovanna Manna

La macchina organizzativa del Festival di Sanremo si è già messa in moto per la prossima edizione. In attesa di scoprire chi saranno i Big in gara, ecco che la Rai ha diramato la lista dei 69 artisti che prenderanno parte al contest di Sanremo Giovani.

Tra i cantanti selezionati dal conduttore Claudio Baglioni e la commissione musicale del Festival ci sono molti volti noti ai telespettatori dei talent show: fra tutti spiccano Einar Ortiz, Federico Baroni e Zic concorrenti della passata edizione di Amici di Maria De Filippi, e ancora, sempre dal programma della De Filippi, Federico Angelucci, i La Rua e Michele Merlo noto anche con lo pseudonimo di Mike Bird.

Da X Factor, invece, arrivano i Ros, Diego Conti, Andrea Biagioni, Mahmood e Morgan Ics. Mentre da The Voice of Italy, la vincitrice Maryam Tancredi, e, infine, da Ti lascio una Canzone, il talent per ragazzi in onda anni fa su RaiUno, il salernitano Vittorio Sisto.

Tra i selezionati anche Federica Abbate, vincitrice quest’estate del Wind Summer Festival, e poi Filo Vals, figlio del produttore tv Pietro Valsecchi e Maria vincitrice in carica del Festival di Castrocaro.

La divisione dei 69 giovani vede 57 singoli (22 donne e 35 uomini) e 12 gruppi. 24 partecipanti dal Centro, 23 dal Sud e 22 dal Nord. Il dettaglio per regione: Abruzzo 1; Calabria 3; Campania 5; Emilia Romagna 6; Lazio 14; Liguria 3; Lombardia 8; Marche 2; Molise 1; Piemonte 3; Puglia 7; Sicilia 6; Toscana 7; Umbria 1; Veneto 2.

Grande attesa per tutti loro il 12 novembre prossimo, quando ci sarà una scrematura da 69 a 24 cantanti, i quali poi accederanno alle serate del 20 e 21 dicembre in diretta tv, con i conduttori Pippo Baudo e Fabio Rovazzi, che proclameranno i due vincitori che prenderanno parte al Festival di Sanremo insieme ai Big.

Lista completa dei 69 selezionati

Albert – Libertà

Andrea Vigentini – Magari

Andrea Biagioni – Alba piena

Argento – Mescolare

Banda Rulli Frulli – L’imitazione del male

Cannella – Nei miei ricordi

Chiara Scalisi – Voglio smettere di fare musica

Cimini – Anime impazzite

Ciuffi Rossi – Ti dedico tutto

Cobalto – Fuorigioco

Cordio – La nostra vita

Cristiano Turrini – Irrazionale

David – Padre

Diego Conti – 3 gradi

Easy Funk – Lobotomia

Ego – Sembrava facile

Einar Ortiz – Centomila volte

Fabio De Vincente – Come nelle favole

Federica Abbate – Finalmente

Federico Angelucci – L’uomo che verrà

Federico Baroni – Non pensarci

Filo Vals – Occasionale

Flo – Se move

Fm 93 – Lara (Ho fatto un pezzo indie)

Forlenzo – Non canto jazz

Fosco17 – Dicembre

Frances Alina – Forse mi va

Giacomo Eva – Errore bellissimo

Giacomo Voli – Senza l’autotiun

Giada D’Auria – Sola si sta bene

Giulia Mutti – Almeno tre

Icaro – Vivo sopra un’astronave (A Mina)

Jole – La turista e il gondoliere nelle sfere di vetro con neve

La Rua – Alla mia età si vola

La Zero – Nina è brava

Laura Ciriaco – L’inizio

Le Larve – Semplice

Le Ore – La mia felpa è come me

Liberementi – Datemi spazio

Libero – Anime a gas

Lilian More – Antieroi

Loomy – Coriandoli

Luce – Uguale a te

Mahmood – Gioventù bruciata

Maria – L’amore non si cancella

Marte Marasco – Nella mia testa

Maryam Tancredi – Con te dovunque al mondo

Michele Merlo – Non mi manchi più

Miriam Masala – Ops

Molla – 21 orizzontale

Morgan Ics – Io sono Alessandro

Nico Arezzo – Gorilla

Nomercy Blake – Che noia

Nyvinne – Io ti penso

Orler – Qualcosa di unico

Raphael – Figli delle lacrime

Rasmo & Jsnow – Sotto le mie suole

Ros – Incendio

Samuel Pietrasanta – Deja vu

Sarah Dietrich – Per venirti a cercare

Seba – Cuore bomba innescata

Symo – Paura di amare

Tr3ntan9ve – Low cost

Valentina Astolfi – A volte

Valentina Tioli – Giungla

Vittorio Sisto – Oltre

Wepro – Stop/Replay

Ylenia Lucisano – Il destino delle cose inutili

Zic – Torta