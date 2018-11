Stop diesel, a rischio 5 milioni di automobili. Circa il 12,9% del totale

a cura di Giovanna Manna

Sono quasi 5 milioni, circa il 12,9% del totale delle auto in circolazione, i veicoli diesel Euro 3 o inferiori a rischio stop.

A dichiararlo è Facile.it, a seguito di una recente indagine condotta. Rielaborando i dati ufficiali del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture (aggiornati al 31 ottobre 2017), è infatti emersa una mappa delle automobili diesel presenti sul territorio, quasi un terzo (29,89%) delle auto private alimentate a gasolio ancora potenzialmente in circolazione. Parte di questi veicoli però, anche se iscritti nei registri della motorizzazione, potrebbero non essere più in uso.

Il peso percentuale delle auto diesel Euro 3 o inferiori varia sensibilmente da regione a regione, con una forbice compresa tra l’8,5% e il 22%. La diffusione di questo tipo di vetture risulta maggiore nelle regioni del Meridione, che occupano le prime otto posizioni della classifica nazionale. In vetta il Molise e la Basilicata, aree dove più di 1 auto privata su 5 è un diesel Euro 3 o inferiore (rispettivamente il 21,9% e il 21,7%); segue poi la Calabria con una percentuale pari al 19% e la Puglia, con il 18,5%. Giù dal podio, con valori superiori alla media nazionale anche la Sicilia (17,2%), la Campania (16,7%) e l’Abruzzo (15,4%).