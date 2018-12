Saldi invernali 2019, tutte le date regione per regione

a cura di Giovanna Manna

I saldi di gennaio sono uno dei momenti più attesi da chi ama lo shopping e il fashion. Tutti i negozi e tutte le regioni italiane iniziano a vendere capi di abbigliamento, borse, accessori, scarpe a prezzi stracciati. Non si tratta solamente di un fenomeno che coinvolge i negozi fisici, ma anche quelli online i cui prodotti, solitamente, sono già in vendita a prezzi più competitivi, rispetto ai normali negozi tradizionali.

I periodi di saldi sono certamente i momenti migliori per fare shopping, a patto che si inizi a cercare sin da subito ciò che si vuole acquistare, anche per rendersi conto del prezzo di prima e del prezzo di dopo.

In Inverno la stagione dei saldi inizia sempre durante i primi giorni di gennaio, solitamente in coincidenza con qualche giorno in anticipo rispetto alla Befana. In modo tale da dare la possibilità a tutti di poter fare altri doni per chi non è riuscito durante le festività del Natale. Alcune regioni iniziano un po’ prima ad entrare nel periodo di saldi, mentre altre un po’ dopo, ma in linea di massima gli sconti iniziano tra il 4 ed il 5 gennaio. Non è escluso, comunque, trovare anche sotto Natale diversi sconti promozionali, che già anticipano i saldi invernali.

I saldi in Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Molise, Toscana, Umbria e Veneto iniziano il 4 gennaio. Mentre in Basilicata e in Valle D’Aosta il via è previsto per il 2 gennaio 2019. E per quanto riguarda le città, a Milano i saldi iniziano il 4 gennaio e finiscono il 28 febbraio e lo stesso dicasi per Torino e Roma, mentre a Firenze iniziano il 4 gennaio, ma terminano il 15 marzo. In ultimo, a Napoli iniziano il 4 gennaio e finiscono il 2 aprile. Tra le città più attese per lo shopping post natalizio troviamo certamente Milano, capitale della moda e ricca di negozi di ogni tipo e brand, e il famigerato Quadrilatero della moda e Roma, che mantiene il suo fascino per le vie dello shopping più celebri, come Via Condotti e Via del Corso.

A seguire il calendario completo di inizio e fine saldi invernali 2019, regione per regione



Regione Data inizio – Data fine

Abruzzo 5 gennaio 2019 5 marzo 2019

Basilicata 2 gennaio 2019 1 marzo 2019

Calabria 5 gennaio 2019 28 febbraio 2019

Campania 5 gennaio 2019 2 aprile 2019

Friuli-Venezia-Giulia 5 gennaio 2019 31 marzo 2019

Lazio 5 gennaio 2019 28 febbraio 2019

Liguria 5 gennaio 2019 18 febbraio 2019

Lombardia 5 gennaio 2019 5 marzo 2019

Marche 5 gennaio 2019 1 marzo 2019

Molise 5 gennaio 2019 5 marzo 2019

Piemonte 5 gennaio 2019 28 febbraio 2019

Puglia 5 gennaio 2019 28 febbraio 2019

Sardegna 5 gennaio 2019 5 marzo 2019

Sicilia 6 gennaio 2019 15 marzo 2019

Toscana 5 gennaio 2019 5 marzo 2019

Umbria 5 gennaio 2019 5 marzo 2019

Valle D’Aosta 3 gennaio 2019 1 marzo 2019

Veneto 5 gennaio 2019 1 marzo 2019

Emilia Romagna 5 gennaio 2019 5 marzo 2019