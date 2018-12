‘Sanremo Giovani’, in sfida 24 esordienti: due all’Ariston tra i big. Gli auguri di Claudio Baglioni

a cura di Giovanna Manna

È tutto pronto a Sanremo per le due serate finali di Sanremo Giovani 2018. Prima edizione fortemente voluta da Claudio Baglioni. Anche per il 2019 direttore artistico della più importante kermesse canora della musica italiana.

Questa mattina la conferenza stampa, che ha svelato alcuni particolari inediti delle due serate finali di Sanremo Giovani 2018 che andranno in diretta Tv, domani e dopodomani, in prima serata sulla prima rete Rai.

Sanremo Giovani 2018 è condotto da Pippo Baudo e Fabio Rovazzi.

“Il Festival di Sanremo è il Colosseo della musica, ma non solo nel senso dell’arena degli spettacoli e delle sfide. Non c’è manifestazione più conosciuta e seguita in Italia. E lo stesso vale in tante altre parti del mondo dove vanta una fama che lo fa essere uno degli eventi e dei nomi davvero internazionali del nostro Paese”. Questo il messaggio di auguri inviato da Claudio Baglioni ai 24 ragazzi che sono in procinto di sfidarsi a Sanremo Giovani per aggiudicarsi, i primi tre di ogni serata, la possibilità di esibirsi in un tour che toccherà Tunisi, Tokyo, Sydney, Buenos Aires, Toronto, Barcellona e Bruxelles, negli istituti di cultura e nelle rappresentanze diplomatiche italiane.

I due vincitori, che usciranno invece come vincitori, da queste due serate canore di Sanremo Giovani, avranno un “biglietto” per accedere poi a Sanremo 2019 che si terrà a febbraio dal 5 al 9 sul palco dell’Ariston.

Si aggiungeranno infatti, ai 22 big in gara, i cui nomi scopriremo proprio in questi giorni.

“Quasi 50 anni fa, all’inizio della mia carriera”, continua a scrivere il cantautore romano e direttore artistico del festival, Claudio Baglioni, “mi trovai a fare un giro di concerti in Polonia e Cecoslovacchia. Suonavo e cantavo con cinque musicisti miei coetanei. Qui, a parte amici e parenti, non ci conosceva nessuno. Là ottenemmo un grande successo. Ci chiamavano i Sanremo Six. I Sei di Sanremo. E sei saranno i partecipanti a Sanremo Giovani Mondo. Un tour in sette capitali dei cinque continenti. Dall’estero partì la mia avventura. Fate buon viaggio, ragazzi. Che la musica sia con voi”.

A scegliere chi, tra i concorrenti di Sanremo Giovani arriverà sul palcoscenico dell’Ariston sarà una giuria di qualità, una giuria di esperti e ovviamente il pubblico da casa con il televoto.

A guidare la giuria di Sanremo giovani Luca Barbarossa, insieme a Fiorella Mannoia, Annalisa, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Ospiti della manifestazione fortemente voluta dal direttore artistico Claudio Baglioni e dalla quale usciranno due vincitori che andranno direttamente in gara a febbraio tra i big, ci saranno domani Rocco Papaleo e venerdì Marco Giallini ed Edoardo Leo. L’appuntamento è su Rai1 giovedì 20 e venerdì 21 dicembre.

Ma gli annunci legati a Sanremo sono veramente tanti e li scopriremo un po’ per volta. Si apprende oggi, che la Rai1 festeggerà il prossimo anno, i 60 anni di carriera di Pippo Baudo, come annunciato dal direttore della rete Teresa De Santis, che si è collegata in diretta video durante la conferenza stampa di Sanremo Giovani. E rivolgendosi proprio a Baudo, che condurrà domani e dopodomani Sanremo giovani in coppia con Rovazzi, De Santis ha detto: “L’anno prossimo festeggeremo su Rai1 i tuoi 60 anni di carriera. Tu sei una parte importante della storia della Rai, della televisione e del Festival di Sanremo. Non solo lo hai condotto molto volte ma hai contribuito a farlo crescere inventando anche il Dopofestival”.

“Oggi ci sono troppi talent, è più difficile affermarsi. Non voglio svalutare i miei meriti di quando presentavo i giovani, ma allora venivano solo qui. Sono fortunato perchè ho scoperto personaggi come Andrea Bocelli, Giorgia, Carmen Consoli. Erano altri momenti, il meglio dei giovani veniva qui. Oggi ogni giorno c’è un talent, è difficile. Bisogna applaudire doppiamente questi coraggiosi ragazzi che hanno avuto la perseveranza di provare e tornare”: così il conduttore nazionale, Pippo Baudo, in conferenza stampa, ha commentato mentre presentava Sanremo giovani, rispondendo a chi gli chiedeva perché fra i 24 artisti che si esibiranno domani e dopodomani ce ne siano molti provenienti da talent come X Factor e Amici, spiegando così quali siano le differenza tra quando presentava nuovi cantanti al Festival e oggi. “La vita oggi – aggiunge Baudo – è fatta di tentativi ripetuti. Una volta ‘Sanremo Giovani’ era un’eccezionalità. Quindi ho ammirazione per quelli che ci provano e riprovano”.

Ne vedremo delle belle, conoscendo anche il direttore artistico e il grandissimo impegno messo, nonché successo di pubblico e di critica riscossi lo scorso anno, con il festival 2018.

I giovani in gara in queste due serate Rai per Sanremo Giovani 2018, sono:

– Federica Abbate

– Andrea Biagioni

– Cannella

– Federico Angelucci

– Diego Conti

– Cordio

– Deschema

– Fedrix & Flaw

– Fosco17

– La Rua

– La Zero

– Le Ore

– Mahmood

– Marte Marasco

– Mescalina

– Francesca miola

– Giulia Miutti

– Nivin

– Einar Ortiz

– Ros

– Roberto Saita

– Sisma

– Symo

– WePro