Radio Italia Live – Il Concerto: torna anche quest’anno il doppio appuntamento a Milano il 27 Maggio e a Palermo il 29 Giugno

a cura di Giovanna Manna

Dal 2012 RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO è l’appuntamento musicale live e gratuito più atteso dell’anno. Nel 2019 torna con una nuova doppia edizione! L’evento organizzato da Radio Italia si svolgerà infatti a Milano, Piazza Duomo, lunedì 27 Maggio, e a Palermo, Foro Italico, sabato 29 Giugno.

L’annuncio è stato fatto ai microfoni di Radio Italia dall’Editore e Presidente Mario Volanti, raggiunto al telefono dal Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e dal Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.

Mario Volanti, Editore e Presidente Radio Italia: “Doppio impegno e doppio divertimento. Per quanto riguarda Piazza Duomo a Milano, RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO è diventato un appuntamento che ogni anno viene atteso dal pubblico e dagli artisti, e ogni anno c’è la certezza di partecipare a un evento unico. Tornare a Palermo è rivivere una grande emozione che ha riempito di gioia la città, la Sicilia e tutti gli artisti che ci hanno dato la possibilità di realizzare quello che era un sogno. Stiamo lavorando per riuscire a ricreare due grandi eventi e speriamo di riuscirci al meglio. Ringrazio il Sindaco di Milano Giuseppe Sala e il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando, e le loro amministrazioni, per aver creduto in RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO e per la collaborazione che c’è stata e ci sarà fornita”.