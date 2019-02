Ragazze con sindrome di Down ballano e vincono il concorso a Firenze “Expression International Dance Competition”

a cura di Giovanna Manna

E’ l'”Expression International Dance Competition”, il più importante concorso di danza europeo. Quest’anno si è tenuto a Firenze. Ma, soprattutto, quest’anno gli organizzatori hanno inserito una nuova sezione con un nome di quelli che fanno la differenza: “Inclusiva”.

Sono arrivate sei ragazze di Padova e hanno vinto. Il loro gruppo si chiama “Ergo sum”, ha trascinato giudici e platea in ovazioni sperticate. Un bel successo per la nostra nazione. Ma non solo…

Le sei bravissime ballerine, capaci di affascinare e sedurre la platea, sono ragazze con la sindrome di Down. Ovvero, ragazze che, fino a pochi anni fa, sarebbero state considerate dalla società inadeguate, e invece persone con questa patologia continuano sempre più a stupire.

Ci sono quelle che si laureano, che partecipano a concorsi di bellezza, che sfilano in passerella, che aprono ristoranti, che partecipano a trasmissioni televisive di grandissimo successo, e ora anche che ballano in un difficilissimo concorso di danza europeo.

Foto Corriere del Veneto