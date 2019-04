Moda primavera – estate 2019, i 5 pezzi must – have

a cura di Giovanna Manna

Tornano di moda, per la primavera – estate 2019, i cerchietti per capelli, decorati con pietre e preziosi cristalli Swarovski, modello principessa, insomma, come quelli che vengono proposti da Prada e Miu Miu e altre celebri marche.

E ancora, i pantaloni da ciclista sono altro must have di questa stagione estiva 2019.

Comunemente chiamati ciclisti, o biker pants, o ancora peggio ‘pinocchietti’. Sulle passerelle milanesi sono arrivati abbinati ad una T-shirt, oppure sotto abiti eleganti, così da mostrare anche una certa versatilità di stile secondo l’abbinamento ai tacchi alti oppure alle sportive sneakers.

Le donne di una certa età, possono però puntare su bermuda, in versione più elegante, da portare con la giacca, come fosse un tailleur corto, soluzione proposta anche da Emporio Armani e Prada. Infine l'”effetto nudo”, oltre agli impermeabili tocca anche agli accessori, sandali e boot per la pioggia assieme a borse di Chanel, e a pantaloni gaucho trasparenti di Giorgio Armani.

E che dire degli altri ‘imperdibili’ intramontabili da avere in guardaroba? Camicie bianche con rouches e plissè da regina i capi di abbigliamento o gli accessori ispirazione giungla, in pelli o ecopelli stampate animalier, ovvero a macchie leopardo, serpente o zebra.