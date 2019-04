22 aprile l’Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra, tanti gli eventi organizzati anche in Italia

a cura di Giovanna Manna

Oggi 22 aprile è l’Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra istituita dalle Nazioni Unite per sollevare l’attenzione sulla tutela del pianeta. Sulla scia dell’interesse acceso dai giovani, i loro appelli e soprattutto da Greta Thunberg, la Giornata della Terra assume un significato ancora più vasto e significativo, alla vigilia dei suoi 50 anni, confermandosi come la più grande manifestazione ambientalista del mondo, con 193 Paesi e 22.000 organizzazioni coinvolti, per un totale di un miliardo di cittadini. Tema di quest’anno scelto, le specie minacciate di estinzione e su questo filo conduttore sono davvero numerosissime le iniziative organizzate nei Paesi promotori.

Tra i tanti appuntamenti in programma anche in Italia, a partire dal 21 aprile, l’escursione organizzata a Vaperga (Torino), la gara di golf di Brissogne (Valle d’Aosta) e quella di orientamento a Soave (Verona); eventi all’aria aperta anche a Pescia (Pistoia) e a Castigione della Pescaia (Grosseto), mentre Corridonia (Macerata) celebra con un concerto e il Museo delle Terre d’Italia di Abanella (Salerno) apre le porte al pubblico.

A Roma poi, non poteva di certo mancare il Concerto per la Terra, dal 25 al 29 aprile; a Terracina (Latina) con i 16 chilometri della Pedagnalonga e Napoli con il Festival delle Arti per la Terra, in corso fino al 6 maggio. In Sardegna, poi, nel Parco Naturalistico Archeologico Sa Fogaia i protagonisti sono gli alberi, i libri lo sono il 26 aprile a Serravalle Scrivia (Alessandria) e le scuole a Capo d’Orlando (Messina). Il 27 è la volta del concerto organizzato a Seren Del Grappa e le scuole scendono in campo a Tricase (Lecce). Il primo maggio a Cutrofiano (Lecce) si terrà poi la seconda edizione della Pedalata per la Terra che si chiuderà il 5 maggio a Francavilla Fontana (Brindisi) con la Earth Day Run.