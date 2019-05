Terremoto, due scosse nel Nordbarese. Epicentro vicino a Barletta

a cura di Giovanna Manna

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha confermato due scosse di terremoto di magnitudo di 3.9 gradi della scala Richter In Puglia con epicentro a 4km a sud-est di Barletta.

Il sisma è stato avvertito distintamente anche a Bari: molte le persone scese per strada, prese dal panico. Tante le segnalazioni che sono arrivate anche dalla Zona Industriale di Bari. La Protezione Civile ha riportato che non ci sono danni a persone o cose. Negli ultimi giorni molte scosse si stanno avvertendo anche in altre regioni meridionali, tra cui in Calabria, nella giornata di ieri pomeriggio.