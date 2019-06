Pacifico: da oggi online il video di “Salto all’indietro”, brano estratto dall’ultimo album di inediti “Bastasse il cielo!”! Da Luglio in tour con nuovi live!

a cura di Giovanna Manna

A partire da luglio prossimo, PACIFICO torna live con nuovi appuntamenti musicali per presentare dal vivo i suoi grandi successi e il suo ultimo e sesto album di inediti “BASTASSE IL CIELO”, attualmente disponibile nei negozi e in digitale.

Da oggi inoltre è online il video del brano “Salto all’indietro”, penultima traccia dell’album:

«In realtà è un salto avanti e indietro, un giro in cerchio – dichiara PACIFICO – Belfagor, la caduta del Muro, la Renault 4 e Moro, Cruijff, le torri gemelle, lo sbarco sulla Luna, sono alcune delle stazioni sul percorso, quelle davanti non le conosco. È un breve resoconto del filo tirato da quando sono caduto dal cielo alla terra, da quel giorno davanti al Duomo di Milano, io in braccio a mio padre nella foto».

Il video visibile è online al seguente link: https://youtu.be/ayMPgimCZTc

“BASTASSE IL CIELO”, prodotto da Alberto Fabris, è un album composto da 10 brani, pensato, scritto e realizzato a Parigi. Un disco attento alle parole e ricco di suoni provenienti da ogni parte del mondo, grazie alle svariate collaborazioni con moltissimi musicisti di diversa nazionalità, definito dalla critica «un poetico caleidoscopio di suoni e atmosfere».

Questa la tracklist dell’album “BASTASSE IL CIELO” (etichetta Ponderosa Music Records/distribuzione Artist First): “Bastasse il cielo”, “Sarà come abbracciarsi”, “Canzone fragile”, “A casa”, “Semplicemente”, “Il destino di tutti”, “Electropo”, “Molecole”, “Salto all’indietro”, “Quello che so dell’amore”.

Di seguito i nuovi appuntamenti estivi del “Bastasse il cielo tour” (organizzato e prodotto da Ponderosa Music&Art), in cui Pacifico sarà accompagnato sul palco dai musicisti Mirco Mariani, Alfredo Nuti e Luigi Savino:

26 luglio – Vignola (MO) – ETRA Festival (lettura del testo “Io e la mia famiglia di Barbari”)

27 Luglio – Palmanova (UD) – Musica e Parole

30 Luglio – Roma – ‘Na Cosetta Estiva

30 Agosto – Todi (PG) – Todi Festival

1 Settembre – Brugnato (SP) – Racconti d’Autore

8 Settembre – S.Stefano Belbo (CN) – Pavese Festival

26 settembre – Villacidro (VS) – Premio Dessì (lettura del testo “Io e la mia famiglia di Barbari”)