Gioielli della Dolce Vita in mostra grazie a Bulgari dal 26 giugno al 3 novembre

a cura di Giovanna Manna

I gioielli della Dolce Vita, della collezione Bulgari Heritage, saranno esposti a partire dal prossimo 26 giugno (inaugurazione il 25) fino al 3 novembre, nella mostra intitolata “Bulgari, la storia, il sogno”, ospitata da due sedi del Polo Museale del Lazio, Castel Sant’Angelo e Palazzo Venezia.

Curata da Chiara Ottaviano, la mostra traccia la storia di Bulgari come esempio di successo di un’azienda del made in Italy nel passaggio da piccola realtà a conduzione familiare a marchio globale del lusso. In mostra gioielli della collezione Heritage alcuni dei quali esposti per la prima volta, assieme a creazioni prestate da importanti collezioni private.

La narrazione è arricchita da documenti d’archivio inediti, foto d’epoca e filmati per coprire oltre cento anni di storia della maison intrecciati con molteplici vicende economiche, sociali e di costume. Come contrappunto abiti di alta moda dalla collezione privata di Cecilia Matteucci Lavarini, che offrono suggestioni del gusto e delle tendenze nelle diverse epoche in cui si svolge la saga di Bulgari.

Il racconto si snoda poi partendo dalle vicende del fondatore della mason per ripercorrere aneddoti familiari, strategie commerciali e intuizioni creative fino ai primi anni’90.

I gioielli appartenuti e indossati dalle dive della “Dolce Vita” sono quelli di Elizabeth Taylor, Gina Lollobrigida, Ingrid Bergman, Anna Magnani e Audrey Hepburn.