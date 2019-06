Walk of Fame: le celebrità che riceveranno la prestigiosa stella nel 2020

a cura di Giovanna Manna

La Hollywood Chamber of Commerce’s Walk of Fame Selection Committee ha annunciato le celebrità che riceveranno le prestigiose stelle sulla Walk of Fame di Los Angeles nel corso del 2020.

La lista è molto lunga e variegata, include diverse personalità del mondo del cinema e della televisione come l’attrice americana Julia Roberts, Chris Hemsworth, Mahershala Ali, Milo Ventimiglia, Lina Wertmuller e Spike Lee.

Tra i musicisti Elvis Costello, Alicia Keys, Billy Idol e 50 Cent, mentre Dave Chapelle e Billy Porter saranno inclusi nella categoria Live Theatre/Performance.

Le varie date della cerimonia non sono ancora state annunciate, ma anche l’anno prossimo, a Hollywood ci saranno grandi festeggiamenti!

Ecco i nomi scelti per il 2020:

CINEMA

Mahershala Ali

Batman

Ruth E. Carter

Laurence Fishburne

Chris Hemsworth

Spike Lee

Julia Roberts

Octavia Spencer

Lina Wertmüller

TV

Christina Applegate

Andy Cohen

Cindy Crawford

Terry Crews

Harry Friedman

Kathie Lee Gifford

Nigel Lythgoe

Milo Ventimiglia

Burt Ward

Wendy Williams

Dr. Phil McGraw

Andy Kaufman (Postumo)

MUSICA

Elvis Costello

Sir Lucian Grainge

Billy Idol

Curtis “50 Cent” Jackson

Alicia Keys

Andy Madadian

Mo Ostin

Bobby Rydell

Alejandro Sanz

Tanya Tucker

Muddy Waters (Postumo)

TEATRO/PERFORMANCE

Dave Chappelle

Billy Porter

RADIO

Susan Stamberg