Saldi estivi 2019 al via, il calendario regione per regione da quando

a cura di Giovanna Manna

I saldi estivi sono già cominciati. In Campania, ad esempio, dal 29 Giugno 2019. oggi sarà la volta della Sicilia, martedì della Basilicata e da sabato 6 luglio lo shopping scontato sarà possibile anche nelle altre Regioni.

In questo articolo, di seguito, il calendario completo, regione per regione, delle date sui saldi estivi 2019.

Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, quest’anno per l’acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media poco meno di 230 euro – circa 100 euro la spesa media pro capite – per un valore complessivo intorno ai 3,5 miliardi di euro. Ad acquistare in saldo saranno circa 15,6 milioni di famiglie.

Quest’anno, il maltempo, secondo i dati raccolti dall’associazione per i consumatori Codacons, ha rovinato le vendite primaverili, soprattutto per abiti e calzature. Ecco perché qualche Regione, nelle ultime ore, ha pensato di anticipare le date ufficiali. Ecco quindi il calendario completo dei saldi estivi 2019 (aggiornato):

Abruzzo: 6 luglio – 29 agosto

Basilicata: 2 luglio – 2 settembre

Calabria: 6 luglio – 1° settembre

Campania: 29 giugno – 28 agosto

Emilia Romagna: 6 luglio – 30 agosto

Friuli-Venezia Giulia: 6 luglio – 30 settembre

Lazio: 6 luglio – 15 agosto

Liguria: 1° luglio – 14 agosto

Lombardia: 6 luglio – 3 settembre

Marche: 6 luglio – 1° settembre

Molise: 6 luglio – 30 agosto

Piemonte: 6 luglio – 26 agosto

Puglia: 6 luglio – 15 settembre

Sardegna: 6 luglio – 30 agosto

Sicilia: 1° luglio – 15 settembre

Toscana: 6 luglio – 30 agosto

Umbria: 6 luglio – 30 agosto

Valle d’Aosta: 6 luglio – 20 agosto

Veneto: 6 luglio – 31 agosto

Provincia autonoma di Bolzano: 5 luglio – 17 agosto