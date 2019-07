Hydrafacial, purificare e ringiovanire la pelle

a cura di Giovanna Manna

Hydrafacial MD®, in esclusiva da IMAGE, è l’ultima frontiera nella pulizia del viso e non solo, nella cura della pelle e ringiovanimento facciale. È uno dei trattamenti più popolari eseguite nelle cliniche più prestigiose di medicina estetica di tutto il mondo. Molto apprezzato anche da star del mondo dello spettacolo e di Hollywood.

E’ un trattamento non invasivo che agisce come idro-dermo abrasione attraverso un delicato pennino ad effetto vacuum, purificando l’epidermide in profondità e stimolando la rigenerazione cellulare.

Il trattamento con Hydrafacial MD® è ideale per:

– Purificare e idratare la pelle in profondità

– Migliorare l’aspetto dell’acne

– Prevenire e attenuare le rughe sottili e segni d’espressione

La nuova tecnologia Hydrafacial MD® trasforma il trattamento in un piacevole rituale di relax, un momento di coccole e benessere in 4 fasi.

Fase 1: Esfoliazione

Durante la prima fase di trattamento viene effettuata un’esfoliazione meccanica con ACTIV-4TM, un siero universale adatto a tutti i tipi di pelle e ricco di sostanze nutritive che viene veicolato grazie all’uso di punte molto speciali, chiamate tips. Si tratta di una fase detossinante che genera un effetto idratante, purificante e rivitalizzante esfoliando la parte più superficiale della pelle e allentando lo strato corneo. La prima fase prepara la pelle ad una pulizia profonda.

Fase 2: Peeling acido (pulizia)

Questa seconda fase di trattamento purifica i pori dallo sporco senza danneggiare in alcun modo la cute. Viene utilizzato il peeling acido GlySalTM che si differenzia dagli altri peeling grazie all’effetto morbido e delicato che genera sulla pelle. L’esfoliazione controllata dell’acido GlySalTM non richiede alcuna preparazione speciale pre-peeling e nessuna riabilitazione post-peeling.

Fase 3: Estrazione

La terza fase, di estrazione, viene effettuata attraverso la purificazione vacuum profonda e indolore realizzata dal siero Beta-HDTM che, grazie ai suoi particolari componenti attivi, idrata la pelle e genera un effetto sebo-regolabile, anti infiammatorio e antibatterico. Ideale nel trattamento della pelle grassa, impura con tendenza acneica.

Fase 4: Idratazione e ringiovanimento

L’ultima fase di trattamento fornisce un’idratazione profonda alla pelle grazie al siero Antiox-6TM che, grazie ad un mix di vitamine e sostanze altamente idratanti, nutre e protegge il derma in profondità.

Infine, tra le ultime novità dell’innovativo programma Hydrafacial MD® c’è il siero Antiox +TM, una formulazione unica con un complesso esclusivo TonePerfect® che previene la pigmentazione e rigenera la pelle.

Gli effetti dell’innovativo trattamento sono apprezzabili già dalla prima seduta. Vengono realizzati dei protocolli personalizzati strutturati sulle caratteristiche di ogni singolo paziente. Al termine del ciclo completo di trattamento la pelle appare sana, splendida e perfetta.

Per raggiungere risultati eccezionali, è consigliabile eseguire un programma di 4-5 trattamenti.

Durata trattamento: 40 minuti. Ciclo consigliato: 4 trattamenti a distanza di 10 gg. Un trattamento al mese di mantenimento. Precauzioni: Evitare esposizione solare diretta nella settimana successiva al trattamento. ed applicare una protezione solare a schermo totale.

Adatto per le seguenti problematiche: ANTI–AGE VISO (Prevenire e attenuare le rughe), ESTETICA VISO (Acne, Derma, iperpigmentazioni)

– Acne

– Prevenzione rughe

– Attenuazione rughe

– Derma

– Iperpigmentazione

Per pelli impure, secche, con macchie solari o di età.