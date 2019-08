Italiane e cura della pelle: crescono prodotti bio e naturali

a cura di Giovanna Manna

Molto spesso le consumatrici italiane considerano lo Skincare come una categoria cosmetica irrinunciabile (93%) e molte di loro acquistano per puro piacere e divertimento (85%). Tuttavia all’interno di questo mondo esistono due approcci distinti a seconda che si parli di prodotti di cura o detergenza di bellezza per il viso. Le consumatrici considerano i prodotti per la cura del viso come un investimento a lungo termine per il mantenimento della giovinezza, il miglioramento di sé stesse e la protezione della pelle dagli aggressori esterni. Questo porta ad un elevato coinvolgimento emotivo e disponibilità di spesa verso i prodotti, capaci di influenzare sia l’estetica che il proprio benessere nei vari momenti della vita. In particolare in Italia i prodotti più utilizzati per la cura e il benessere del proprio viso sono le creme (71%) e le maschere (34%), le proprietà più apprezzate sono quelle idratanti (55% vs 61% EU) e anti-age.

Il 42% delle donne italiane dichiara di prendersi cura della propria pelle con l’obiettivo di sembrare più giovane rispetto al 37% delle donne europee (33% in Francia e 37% in Germania).

Questo si riflette che nelle scelte di cosmesi, le consumatrici italiane:

-fino ai 35 anni per la cura del proprio viso in generale, scelgano gli anti-age in particolare,

-tra i 35 ed i 55 anni gli anti-age perché diventano indispensabili per combattere i segni contro il tempo, e per questo si ricercano prodotti sempre più efficaci sia nell’immediato che a lungo termine,

-dai 55 anni la cura del viso diviene progressivamente un elemento importante, indispensabile, di ricerca e di benessere a 360° e quindi spesso legata ad un vero e proprio cambio di vita nel 72% dei casi.

I prodotti per la detergenza, invece, sono considerati più affini al mondo dell’igiene e, pur riconosciuti come fondamentali, non generano lo stesso coinvolgimento emotivo e progettuale. Il loro ruolo quotidiano ha come fine quello indispensabile di rinfrescare la pelle, preservarne il tono e rimuovere il trucco o i depositi degli agenti esterni.