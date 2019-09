Varese, visite gratuite in piazza con la Carovana della salute

a cura di Giovanna Manna

La Carovana della Salute arriva a Varese, con una giornata tutta di prevenzione promossa dalla FNP CISL Nazionale e organizzata da FNP CISL Lombardia ed FNP CISL Dei Laghi, in collaborazione con l’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità – IAPB Italia Onlus e con il patrocinio del Comune di Varese.

Il 28 settembre a Varese, in Piazza della Repubblica, sarà quindi possibile effettuare visite, screening e controlli gratuiti grazie ai medici ed alle associazioni che hanno aderito all’iniziativa: Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità – IAPB Italia onlus, Fondazione Umberto Veronesi, Salute Donna, Salute Uomo, AVIS Varese, Croce Rossa Italiana, Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, Associazione Diabetici Tradate Seprio Onlus, ANTEAS Varese.

Il 26 settembre, l’iniziativa sarà presentata alle ore 10.00 dalla tavola rotonda “Prevenzione è Benessere”, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi dell’Insubria, in via Ravasi 2 a Varese.

Secondo studi un italiano su tre vive in città e ciò può comportare seri rischi per la salute, specialmente per le persone più anziane; malattie affette da disturbi e patologie croniche quali diabete e obesità, tumori e disturbi dell’umore. Per cercare di ovviare a tutto ciò, oltre a uno stile di vita più sano e regolare è consigliabile sottoporsi, a controlli ed esami periodi che possono aiutare a preservare un buono stato di salute. Una diagnosi preventiva può infatti permettere sia l’individuazione di patologie asintomatiche sia di intervenire per tempo evitando percorsi di cura che poi finirebbero per divenire invasivi.