De Chirico, una grande mostra a Milano a Palazzo Reale, aperta al pubblico sino al 19 Gennaio 2020

a cura di Giovanna Manna

Il Palazzo Reale di Milano ospita una grande mostra su Giorgio de Chirico (Volos, 1888 – Roma, 1978), a coronamento delle celebrazioni internazionali dedicate a uno dei più geniali e controversi protagonisti dell’arte del ventesimo secolo.

L’esposizione, che riporta il maestro della Metafisica a Milano dopo quasi cinquant’anni, e che è stata inaugurata il 25 settembre scorso, resterà aperta ai visitatori sino al prossimo 19 Gennaio 2020.

Una raccolta di 100 opere provenienti da tutti il mondo, musei come il Metropolitan Museum of Art di New York, la Tate Modern di Londra, il Centre Pompidou di Parigi, The Menil Collection di Houston, collezioni private e Musei Italiani come la Pinacoteca di Brera, il Museo del Novecento di Milano, il MART di Rovereto, la GAM di Torino, la Peggy Guggenheim di Venezia, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, narrando l’eccezionale vicenda artistica del Pictor Optimus nei suoi aspetti più straordinari.

Un viaggio alla scoperta della complessità dell’opera di Giorgio de Chirico, densa di enigmi e misteri pittorici , un racconto molto attuale. Un percorso costruito su immagini e pittura di de Chriico “vista molto da vicino”, dal mondo della mitologia greca carico di memorie famigliari al rapporto con la figura materna, “la centauressa” Gemma de Chirico, la scoperta rivoluzionaria ed inaudita della pittura metafisica che influenzò tutti i pittori surrealisti e folgorò, tra gli altri, anche René Magritte, Max Ernst e Salvador Dalì.

Un progetto espositivo che vuol far vedere, con uno sguardo inedito, la complessità e le molteplicità di un inventore instancabile che ha segnato la pittura internazionale del Novecento.

Orario apertura al pubblico

Lun: 14:30 – 19:30

Mar: 09:30 – 19:30

Mer: 09:30 – 19:30

Gio: 09:30 – 22:30

Ven: 09:30 – 19:30

Sab: 09:30 – 22:30

Dom: 09:30 – 19:30

Ultimo ingresso un’ora prima

Biglietti

(audioguida inclusa / prevendita esclusa)

Prezzi

Intero € 14

Ridotto € 12

Abbonam. Musei Lombardia € 10

Ridotto speciale € 6

Biglietto Famiglia: 1 o 2 adulti € 10 / ragazzi dai 6 ai 14 anni € 6

Gruppi € 12

Scuole € 6