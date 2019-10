Il libro postumo di Nadia Toffa “Non fate i bravi”, in uscita il 7 novembre

a cura di Giovanna Manna

Dopo il libro di Nadia Toffa dal titolo ‘Fiorire d’inverno’ (Mondadori), in cui la giornalista de Le Iene aveva raccontato la battaglia contro il cancro, esce ora, il prossimo 7 novembre il nuovo libro. Ad annunciarlo la madre Margherita sul profilo Facebook di Nadia.

“Cari amici, mi fa piacere informarvi – si legge nel post – che il 7 novembre uscirà nelle librerie “Non fate i bravi”, un libro che raccoglie i pensieri scritti da Nadia negli ultimi mesi e che lei mi ha chiesto di pubblicare. Per me è importante poter condividere con voi questa iniziativa a cui Nadia teneva tanto. I proventi delle vendite saranno devoluti in beneficenza”.

Toffa aveva provato a trasformare il cancro “in un dono, un’occasione, una opportunità”, aveva scritto nel suo primo libro, attirandosi attacchi dagli hater del web e critiche, ma conquistando il plauso del mondo della scienza per l’invito ai malati a seguire le uniche cure certe, la chemio e la radioterapia. E aveva instaurato un filo diretto con i suoi fan, fatto di sorrisi e immagini postate anche dal letto d’ospedale. Durato fino a poche settimane prima della scomparsa, il 13 agosto.