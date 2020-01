Influenza: superato già il primo milione di casi in Italia

a cura di Giovanna Manna

Sono circa 225.000 gli italiani che hanno passato la settimana di Natale a letto a causa dell’influenza, mentre il totale dei casi da ottobre a oggi supera il milione e mezzo di casi, soprattutto se si parla di bambini sotto i 5 anni. Nell’ultima settimana di dicembre “lieve calo” dei casi dovuto alla chiusura delle scuole per le festività. A darne notizia il bollettino di sorveglianza epidemiologica Influnet dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss). La Provincia Autonoma di Trento, Marche e Campania sono state le Regioni più colpite.

Come riporta il bollettino Influnet, il numero totale dei casi di influenza dall’inizio della sorveglianza è stato 1.587.000. Nella settimana dal 23 al 29 dicembre, l’incidenza totale è stata pari a 3,7 casi per mille assistiti, e tra i bambini al di sotto dei cinque anni ha raggiunto 10 casi per mille. Di pari passo, vanno anche i contagi. Crescono i casi più gravi, ovvero caratterizzati da complicanze respiratorie che hanno reso necessario il ricovero in terapia intensiva.

Secondo il bollettino FluNews Italia, sempre a cura dell’Iss, fino al 22 dicembre scorso, se ne contavano 8 casi, quasi tutti con condizioni di rischio come obesità, malattie cardiovascolari e diabete. Di questi, 3 morti.

Altri i casi registrati nel ponte del 1° dell’anno. Di cui ad oggi non si conoscono ancora i numeri precisi.