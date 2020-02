Il Dottor Stranamore, ovvero: come imparai a non preoccuparmi e ad amare la bomba al cinema dal 3 febbraio

a cura di Giovanna Manna

Arriva al cinema, il prossimo 3 febbraio, IL DOTTOR STRANAMORE, OVVERO: COME IMPARAI A NON PREOCCUPARMI E AD AMARE LA BOMBA, la geniale satira di Kubrik e Sellers al mondo bellico. Un film di Stanley Kubrick con Peter Sellers, George C. Scott, Sterling Hayden, Keenan Wynn, Slim Pickens, distribuzione Cineteca di Bologna.

Sinossi

Protagonisti sono un generale folle, che di sua iniziativa vuole bombardare la Russia con ordigni nucleari, e il presidente Usa che invece tenta di fermarlo a tutti i costi o si metterà automaticamente in moto un marchingegno capace, per mantenere la pace universale, di distruggere completamente la Terra