Coronavirus in Italia: bisogna indossare usare le mascherine? La risposta di un esperto

a cura di Giovanna Manna

Con l’aumento della diffusione del Coronavirus nel mondo e in Italia, dove nelle ultime ore sono resi noti i focolai in Lombardia e Veneto, e stanno emergendo casi anche in altre regioni, viene da chiederci se sia il caso o no di indossare la mascherina chirurgica utilizzata in Cina e in molti altri Paesi come risposta personale alla diffusione del SARS-CoV-2.

Ebbene, indossare la maschera chirurgica o “mascherina” risulta essere una delle raccomandazioni del Ministero della Salute per proteggere se stessi e gli altri dall’esposizione e dalla trasmissione del nuovo Coronavirus. Ma quando e dove è utile? Il virologo Fabrizio Pregliasco dell’Università degli Studi di Milano sostiene: “Ad oggi non è cambiato ancora nulla, non c’è necessità di utilizzare le mascherine” ha spiegato a Fanpage.it il professor Fabrizio Pregliasco, virologo presso il Dipartimento Scienze biomediche per la salute dell’Università degli Studi di Milano. “Per ora le indicazioni sono solo quelle relative al territorio coinvolto, ma non esagererei a dire tutti con le mascherine. Comunque anche nelle aree colpite [dalla recente diffusione] non ce n’è bisogno, è una precauzione ma la diffusione al momento non è così devastante”.

Ma eventualmente, quali mascherine acquistare?

Per quanto riguarda la tipologia di maschera, il professore spiega: “Le mascherine più giuste sono le FFP 2 o le FFP 3, ma la mascherina chirurgica va bene nel caso del cittadino non esposto professionalmente”. Per essere efficace, una mascherina deve essere conforme alla norma EN 149 con valida marcatura CE. “Spesso, specialmente nei grandi centri commerciali, si trovano mascherine non classificabili come dispositivi di protezione individuale e perciò non efficaci contro il coronavirus” ha spiegato al Sole 24 Ore Alberto Spasciani, vice presidente di Assosistema Safety. Quelle davvero efficaci, però, sono quelle indicate dal professor Pregliasco: le maschere con certificazione FFP 2 e FFP 3 che hanno un’efficacia filtrante del 92% e del 98%. Queste maschere possiedono un filtro e coprono naso, bocca e mento. In questo caso, però, ha senso usarle se si appartiene ad una delle categorie esposte professionalmente al virus.