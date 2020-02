Coronavirus: sesta vittima in Italia, morta a Brescia malata oncologica

a cura di Giovanna Manna

Sale il bilancio delle vittime da coronavirus: c’è una sesta persona morta, mentre 230 sono i contagiati. E scarseggiano i tamponi. Uno dei malati contagiati da coronavirus è guarito. La Lombardia è la regione con il maggior numero di contagi, finora se ne registrano 172.

La sesta vittima è morta agli Spedali civili di Brescia. E’ una donna di Crema che era stata trasferita ieri e risultava essere positiva al Coronavirus. Era una paziente oncologica con un quadro clinico già compromesso.

Con questo decesso di poco fa, salgono a sei le vittime in Italia. Solo oggi se ne registravno tre.

Un militare dell’Esercito, residente a Cremona, è risultato positivo al coronavirus. Lo si apprende dalla stessa Forza armata secondo cui “sono già disposte tutte le misure a tutela del personale”. Il militare è in servizio a Milano, ma da mercoledì era assente e si trovava a casa “quando ha avvertito l’insorgenza della sintomatologia”. “Immediatamente, a titolo precauzionale, a tutela degli uomini e donne in uniforme e in aderenza alle disposizioni emanate dal Ministero della Salute, l’Esercito ha predisposto le norme di massima tutela e la ‘sorveglianza sanitaria’ del personale presente nell’infrastruttura in cui era temporaneamente impiegato e che possa essere entrato in contatto con il militare nei giorni precedenti”. Lo sottolinea l’Esercito.