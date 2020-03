Cesare Cremonini, protagonista con la fidanzata Martina Margaret maggiore nel videoclip di “Giovane stupida”

a cura di Giovanna Manna

Cesare Cremonini è pazzo d’amore per la sua Martina Margaret Maggiore.

Il cantautore, bolognese, 39enne ha voluto accanto a sé la 23enne, studentessa, a cui ha dedicato il brano, anche sul set del videoclip di “Giovane Stupida”, suo ultimo successo.

Mostrandosi appassionato e felice nelle foto che condivide anche sui social con lei.

Riferendosi al brano, il cantautore ha dichiarato: “Giovane stupida”, ha detto: “E’ una canzone scritta per una ragazza meravigliosa, è una piccola commedia sentimentale sull’amore: 23 anni lei, 39 io. messaggio di questa canzone, che potrebbe essere un film, capovolge gli stereotipi e spiega che come sempre l’amore è capace di rendere accettabile e positivo tutto ciò che al mondo può sembrare a prima vista sbagliato o criticabile. ‘Giovane Stupida’ poteva nascere solo oggi, nel pieno di un’epoca di trasformazioni senza precedenti, in cui la digitalizzazione sta creando un nuovo universo culturale. Eppure, incredibilmente, l’amore non tiene conto di queste distinzioni e vince su tutto”.

Sul titolo del brano, apparentemente provocatorio, poi ha chiarito: “In questi tempi in cui le parole delle canzoni tornano ad essere importanti, prima di dar loro un peso è bene ricordarne il senso: ‘stupido’ nel mio vocabolario dell’amore assume quasi sempre il suo significato originario: stupere, stupire”.

Martina balla, ride, lo guarda negli occhi, l’artista si perde insieme a lei e sorride felice. Il videoclip celebra l’amore tra i due, romantico e avvincente.