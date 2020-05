Partita la campagna #Passthemic con molte star di Hollywood

a cura di Giovanna Manna

‘Passa il microfono’ (#PasstheMic): è partita il 22 maggio scorso, e sarà attiva per alcune settimane, la campagna partita da parte di alcune celebrità di Hollywood in cui le star passano letteralmente il ‘loro’ microfono a massimi esperti in materia di Coronavirus, per dare eco alle voci della scienza, a dati e studi sulla lotta alla pandemia. Con l’obiettivo di contrastare il dilagare di fake news.

Volti noti come Julia Roberts, Hugh Jackman, Sarah Jessica Parker ‘donano’ l’accesso ai loro account di social media – e quindi ai milioni di ‘followers’ – a scienziati, politici, medici, economisti e lavoratori in prima linea contro il virus.

L’iniziativa – lanciata da ‘One Campaign’, organizzazione globale per prevenzione della povertà e delle malattie trasmissibili – vede Anthony Fauci, massimo immunologo mondiale e membro della task force della Casa Bianca sul SARS-Cov-2, affacciarsi sull’account Instagram di Julia Roberts.

Poi, tra gli altri, anche Rita Wilson – l’attrice moglie di Tom Hanks, colpita e sopravvissuta all’infezione con il virus – che ha ceduto i suoi ‘account’.

“Combattere il virus vuol dire stare a sentire gli esperti, seguire fatti e informazioni scientifiche – ha detto il presidente di ‘ONE Campaign’, Gale Smith – questo gruppo di talenti ed esperti internazionali spiegherà il bisogno di una risposta globale alla pandemia. Perché nessuno di noi è al sicuro sino a che ognuno di noi e’ al sicuro”.