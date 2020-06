RelaCare – Relazioni di cura, nasce la Federazione per le Malattie Immunomediate

a cura di Giovanna Manna

“È la nostra storia che ha segnato l’importanza delle federazioni. È a loro che si devono molti degli attuali servizi al cittadino ed in particolar modo servizi sanitari e sociali. Importante il loro contributo allo sviluppo delle idee sociali, alle politiche e al paziente/cittadino, grazie al loro ruolo fondamentale nella diffusione di idee, nella consapevolezza della parità dei diritti e dei trattamenti e l’importanza di una politica del sociale che privilegi l’individuo come risorsa, favorendo l’inclusione, lo spirito di solidarietà e limitando le disparità legislative. Le federazioni hanno contribuito a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni su temi e problematiche spesso silenti e non di pubblico dominio”. E’ questo il messaggio di Maddalena Pelagalli nell’annunciare la nascita della Federazione RelaCare – Relazioni di cura – Malattie Immunomediate, nel ruolo di portavoce.

A darne vita importanti realtà associative operanti in tutto il territorio nazionale: ADIPSO, ALAMA, A.M.I.C.I. Lazio, A.M.I.C.I. Lombardia, A.M.I.C.I. Marche, M.I.Cro. Italia OdV, M.I.Cro Onlus.

Nata per perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, RelaCare si propone di conseguire i comuni interessi degli enti federati e dei pazienti affetti da malattie immunomediate. Una nuova visione d’insieme, il desiderio e la necessità di creare una maggiore sinergia fra tutte le realtà associative, diventare una cassa di risonanza per le istituzioni europee, nazionali e regionali e promuovere un nuovo e condiviso linguaggio di informazione per la conoscenza delle malattie immunomediate, spesso invalidanti e sempre più spesso nascoste dall’indifferenza perché non conosciute e comprese.

“Una diversità tra malattie immunomediate che fa la differenza, ma la loro unione, oggi, ne farebbe la forza. Da qui l’impegno di promuovere un cammino condiviso per favorire e tutelare i diritti umani, civili e sociali, nonché la promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco e, soprattutto, per tutelare il diritto alla salute, i diritti civili dei pazienti e dei loro familiari e caregiver”, spiega Maddalena Pelagalli, portavoce della Federazione RelaCare. “Un ‘fare rete’ per collaborare e coordinarsi costantemente, promuovendo modalità di lavoro e di progettazione che superino la frammentazione delle competenze e delle logiche settoriali in modo da rendere più incisiva la propria azione, coinvolgendo con maggior forza la comunità nelle rispettive iniziative, assumendo così un ruolo propositivo e di interlocuzione sia con le realtà private che con le istituzioni pubbliche presenti sul territorio”.

A RelaCare il compito di recepire le istanze di assistenza sanitaria e socio-sanitaria dei pazienti con patologie immunomediate, promuovendo iniziative di sostegno e coordinandone gli interventi, favorire il miglioramento dei servizi e dell’assistenza in favore delle persone istituzionalmente sostenute dalla Federazione e, non meno importante, rappresentare le Associazioni federate ed i pazienti affetti da queste malattie.