Onyxstore.it, il nuovo e-commerce di Onix Academy

a cura di Giovanna Manna

È il nuovo e-commerce di ONYX Academy. Una finestra semplificata e seducente, da un punto di vista stilistico e grafico, allo scopo di renderne migliore ed efficace l’accesso; comodo e pratico, immediato nella scelta del prodotto. Importanti novità riguardano la riduzione del prezzo di molti prodotti fino al 50% e la spedizione gratuita, in passato prevista per gli acquisti superiori a 150€, ora invece garantita per ordini superiori a 79€. Inoltre, le spese di spedizione sono state ridotte a 6,98€.

OnyxStore.it esibisce una completa e vasta linea, ampliata rispetto al passato. Da qui nasce l’imbarazzo della scelta, che sia necessaria per la propria attività professionale, oppure per un mero interesse personale.

Dai nuovi arrivi, come la Fresa CastroPRO e il Sigillante opaco Unix Mat Finish, alle linee di maggior spicco, come la Linea Unix, usata anche come applicazione SoakOff, Dipping Nails, su Polyacrygel, ricostruzione unghie in gel. Una collezione che coinvolge tutto il Mondo del Beauty, dalla Ricostruzione Unghie al Permanent Make Up (Pmu), passando per Ciglia e Sopracciglia, sino alla sezione dedicata al Merchandising.