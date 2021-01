Retribuzioni, a causa del Covid salgono quelle dei corrieri e degli alimentari, calano quelle della moda e dell’Automotive

a cura di Giovanna Manna

La la crisi dovuta dal Covid crescono lievemente le retribuzioni nel settore Farmaceutico e della GDO, calano invece quelle nel comparto Moda e Automotive.

Le retribuzioni variano nei diversi settori produttivi italiani, secondo quanto ha rilevato di recente il 28° Rapporto Retribuzioni di ODM Consulting, società di consulenza HR di Gi Group, su database di che fa riferimento a 15 milioni di lavoratori italiani dipendenti di ditte private.

La diffusione del Covid 19 e il conseguente lockdown hanno avuto un forte impatto sull’economia, il mercato del lavoro e le imprese italiane.

Se si osservano da vicino i diversi comparti, e settori produttivi, si osservano retribuzioni diverse. “In uno scenario di congelamento della crescita delle retribuzioni, il cluster dei comparti è l’unico per cui si sono riscontrati dei trend differenziati, anche se rimangono comunque contenuti – spiega Miriam Quarti, Senior Consultant e Responsabile area Reward & Engagment di ODM Consulting – La pandemia e la conseguente decisione del Governo di dichiarare il lockdown a livello nazionale ha comportato un periodo di sospensione delle attività che ha coinvolto circa i due terzi delle imprese, anche se con tempi e durata diversi, e una conseguente riduzione della produttività industriale. Per questo, anche il mercato retributivo è stato ampliamente influenzato dal contesto economico corrente in cui le attività dei settori che non rientravano tra i cosiddetti servizi essenziali sono state penalizzate in confronto a quelle che hanno potuto continuare a operare sul mercato.”

Tra questi ultimi, quelli a livello generale, si scopre che sono cresciuti maggiormente, e troviamo 5 settori che rientravano fra le attività essenziali e che hanno subìto ora in misura minore il lockdown, riscontrando un incremento delle attività, e sono:

1. Corrieri/Trasportatori/Logistica

2. Grande distribuzione food

3. Farmaceutica

4. Alimentare

5. Energia elettrica, gas, acqua

In questi settori si riscontra un aumento medio di quasi 600 Euro, con un picco di quasi 1.000 euro nell’industria Farmaceutica. Al contrario ci sono comparti che hanno subito maggiormente l’effetto delle misure restrittive imposte nella prima parte dell’anno in corso e che hanno subito un rallentamento delle attività e, conseguentemente, un trend retributivo negativo. Ecco i primi 5 tra quelli analizzati nel report e sono:

1. Commercio al dettaglio

2. Industria dell’abbigliamento/Moda

3. Pubblici esercizi

4. Alberghiero

5. Tessile

In questi settori si riscontra inoltre, una diminuzione media superiore ai 300 euro, con un calo di quasi 500 euro nel commercio al dettaglio.