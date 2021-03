Serengeti, gli occhiali raffinati della Main Line Collection

a cura di Giovanna Manna

Occhiali da sole Serengeti modello Geary

Nato negli Stati Uniti e distribuito oggi in tutto il mondo, Serengeti® è un marchio che unisce un design innovativo ad una tecnologia di lenti all’avanguardia che vanta 140 anni di esperienza.

Il brand si distingue con una linea di occhiali raffinati che vogliono trasmettere lo spirito libero ed avventuroso americano, apprezzato dagli appassionati di viaggio e di creatività.



Nasce la collezione Main Line di Serengeti, rivolta a coloro che cercano di esprimere la propria unicità, autenticità e stile, camminando per le strade urbane. La collezione si distingue per una straordinaria gamma di design contemporanei che offre le prestazioni ineguagliabili dell’esclusiva tecnologia delle lenti Serengeti. Comprende 3 capsule collection, tra cui la Creator Collection e la Driving Heritage Collection, ognuna con la propria personalità e il proprio stile. Conosciamole più da vicino.

Creator Collection

Pensata e progettata come una linea artistica, espressiva e stimolante, con forte artigianalità e passione per il prodotto stesso, ogni dettaglio è meticolosamente considerato e ogni materiale accuratamente migliorato e mostrato al meglio nei design della capsule collection, dove troviamo il modello:

VINITA, un modello decisamente glamour e premium che risponde alle tendenze attuali, distinguendosi con linee ricercate e materiali di alta qualità, come il metallo premium, l’acetato lavorato a mano e le lenti minerali ultraleggere.



Questa scelta accurata delle materie prime regala al Vinita un tocco Classic-Chic.

La tecnologia 3-in-1 delle lenti Serengeti® completa questo profilo premium, offrendo lenti in grado di adattarsi alla luce, proteggere dal riverbero e migliorare la visione dei colori, per un’esperienza visiva impareggiabile.

Alcuni colori sono disponibili con prescrizione.

PVP: 425€

WINONA

Con la sua ampia montatura in acetato, è un occhiale da sole ideale per chi vuole distinguersi dalla massa. L’acetato della montatura gioca sulle proporzioni, con un frontale audace e laterali più sottili.

Le linee squadrate di questo modello conferiscono un look deciso e trendy.

Come tutti i modelli della Main Line Collection di Serengeti®, il Winona è dotato di lenti minerali ultraleggere che uniscono tecnologie come fotocromia, polarizzazione e Spectral Control®.

In poche parole, il Winona offre il massimo in termine di stile e visione.

Alcuni colori sono disponibili con prescrizione.

PVP: 350€

Driving Heritage Collection

La guida fa parte del Dna di Serengeti® da oltre 140 anni, per questo la collezione Driving Heritage trasmette alla perfezione l’identità del brand. Una linea che propone un restyling di modelli per la guida, tutti dotati delle famose lenti da sole considerate le migliori al mondo per la guida.

Driving Collection, dal tocco vintage, è stata creata con appassionati della guida in cerca di uno stile autentico che regali sicurezza. Tra i modelli di questa collezione troviamo il fantastico modello:

GEARY

Dalle linee sottili e il design arrotondato è ispirato alle auto degli anni ’50, che gli conferiscono a questo modello di occhiali da sole un look estremamente di tendenza. Interamente realizzato a mano, garantisce la perfetta combinazione tra acetato e metallo di ottima finitura e le lenti minerali Serengeti, garantendo una visione impareggiabile alla guida ed in qualsiasi situazione.

Alcuni colori sono disponibili con prescrizione.

PVP: 400€

Per saperne di più sugli occhiali da sole del marchio Serengeti® e acquistare online, visitate il sito web www.seregeti-eyewear.com