MADRAXA (Madrine Amiche per l’Abruzzo) dona 35.000 euro all’Associazione “Donatella Tellini” onlus – Centro Antiviolenza per le Donne in Abruzzo

a cura di Giovanna Manna

L’Associazione senza scopo di lucro MADRAXA ha devoluto a inizio aprile 35 mila euro all’Associazione “Donatella Tellini” onlus – Centro Antiviolenza per le Donne, con sede in Abruzzo.

Questa ulteriore donazione di Madraxa, acronimo di Madrine Amiche per l’Abruzzo, il progetto di Laura Pausini, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Elisa e Giorgia, è stata possibile grazie alla raccolta dei diritti connessi maturati sul DVD del grande concerto tenutosi a San Siro nel 2009.

L’importante iniziativa benefica, voluta e organizzata da Laura Pausini per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto dell’Aquila del 6 aprile 2009, ha raccolto e donato in totale in questi dieci anni 1.183.406,52 euro grazie al concerto di San Siro e 1.799.000,00 euro grazie alla vendita del DVD.

Il ricavato dal concerto di San Siro € 1.183.406,52 è stato così distribuito:

€ 946.725,21 al Comune dell’Aquila per la ricostruzione della Scuola Elementare Edmondo de Amicis, mensa della succursale e aula di musica.

€ 236.681,30 all’Associazione Onluis “Aiutiamoli a vivere” per la ricostruzione di un centro polifunzionale nella frazione Camarada.

Il ricavato dal dvd di € 1.799.000,00 è stato così distribuito

€ 234.000,00 al Progetto Foresteria Studenti Università.

€ 780.000,00 ai lavori di completamento piano interrato.

€ 740.000,00 ai lavori di completamento facoltà di scienze.

€ 10.000,00 al Progetto San Vincenzo.

€ 35.000 all’Associazione “Donatella Tellini” onlus – Centro Antiviolenza per le Donne.