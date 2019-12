Serengeti: quando artigianato e tecnologia sono al servizio dei nostri occhi

a cura di Giovanna Manna

Raffinati, eleganti e trendy, le novità della linea Serengeti Eyewear sono soprattutto una vera coccola per gli occhi, grazie a lenti che regalano un relax visivo ed una visione incredibile!

Vediamo nel dettaglio in cosa gli occhiali Serengeti si distinguono dagli altri.

FOTOCROMIA MOLECORARE E COLORI UNICI

Serengeti produce le sue lenti a partire da sbozzi in vetro fotocromatico di altissima qualità, che consentono una visione cristallina in ogni momento della giornata. La capacità di schiarirsi e scurirsi è quindi parte integrante delle lenti e soggetta all’usura del tempo.

Ogni sbozzo viene lavorato seguendo un processo artigianale, che prevede una cottura della lente in un forno ad idrogeno ad altissime temperature. Questo processo, unico e particolare, conferisce alle lenti il loro colore unico e la tecnologia dello Spectral Control, che ha la capacità di filtrare in modo selettivo i vari colori dello spettro visivo.

UNA VISIONE HD GRAZIE ALLA TECNOLOGIA 3-IN-1

Serengeti è l’unica azienda al mondo ad offrire lenti in vetro dotate di queste 3 tecnologie:

– Fotocromia molecolare: ovvero la capacità della lente di schiarirsi e scurirsi in funzione dei raggi UV. Nel caso di Serengeti, questa tecnologia non è soggetta ad usura perché è parte integrante della lente. La fotocromia reagisce ai raggi UV, e consente una visione migliore in ogni momento della giornata e condizioni meteo.

– Spectral Control®: una tecnologia esclusiva di Serengeti® che consente alla lente di filtrare i vari colori dello spettro visivo in modo selettivo, agendo come equalizzatore in grado di bloccare i raggi più nocivi come tutti gli UV e la luce blu nociva, aumentandone i colori che consentono di rilassare l’occhio e mettere meglio a fuoco. Il risultato è un occhio incredibilmente rilassato e dei contrasti più definiti. La lente riesce anche a svelare molti dettagli che sarebbero, altrimenti, invisibili ad occhio nudo.

– Polarizzazione: il filtro polarizzante di Serengeti® agisce come una tenda veneziana, lasciando passare i raggi in modo ordinato. La polarizzazione Serengeti® è ottimale anche perché assorbe i 4 tipi di abbagliamento.

Novità 2019-20

L’ultimo arrivato nella collezione Serengeti Women è un vero e proprio concentrato di tecnologia, stile, eleganza e bellezza.

L’AURORA, questo il suo nome, con la sua montatura in acetato lavorato a mano e le lenti in vetro ultralight si abbina ad ogni outfit.

Le sue linee sono senza tempo, e pertanto, ci proietta direttamente negli anni ’50 offrendo un mix di dettagli moderni, linee arrotondate, materiali premium e finiture di alta qualità.

Disponibile come nel modello su in alto, e nelle varianti: Shiny Rose/Shiny Gold con lenti Drivers® Gradient polarizzate, Shiny Brown/Shiny Rose Gold con lenti Drivers® polarizzate, Shiny Black/Shiny DarkGunmetal con lenti 555NM® polarizzate.

Prezzo consigliato al pubblico: Euro 279,99

AGATA, questo è il nome del nuovo modello realizzato in nylon di alta qualità per la massima leggerezza e resistenza nel tempo. Dalle forme Glamour che lo rendono protagonista in assoluto, ricordando tantissimo i modelli di occhiali delle dive di Hollywood alla guida della loro cabriolet.

Grazie alla sua tecnologia 3-IN-1, questo modello di occhiale da sole Serengeti, si adatta perfettamente ai cambiamenti di luce, migliorando contrasti e proteggendo i nostri occhi dall’abbagliamento.

Disponibile anche con la lente sfumata Drivers Gradient è best seller della collezione donna di questa stagione 2019/2020.

Modelli disponibili oltre quello esposto qua in alto: Shiny Red Tortoise con lenti Drivers®, Shiny Black con lenti 555NM® polarizzate – Shiny Red Tortoise con lenti Drivers® gradient polarizzate.

Prezzo consigliato al pubblico: Euro 199,99

Il modello LEONORA è un vero e proprio gioiello tecnologico, grazie alla sua montatura in acetato naturale, un materiale devirato dal cotone e lavorato a mano, con un processo di lavorazione che rende unica ogni montatura. Le lenti Serengeti completano questo capolavoro di occhiale da sole con l’artigianato del Made in Italy.

Leonora si veste di 3 nuove tonalità per l’anno 2019-20.

Nella foto qua sopra in alto, abbiamo il modello Shiny Black con lenti 555NM® polarizzate, poi ci sono anche i modelli Shiny Beige con lenti Drivers® Polarizzate, e Shiny Caramel con lenti 555MN® polarizzate.

Prezzo al pubblico consigliato: Euro 259,99

Tutti i modelli presentati nel seguente articolo della collezione Serengeti sono disponibili anche nella versione con lenti correttive da sole con parametri ampi (da -6 a +8).

