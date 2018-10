Come preparare il Castagnaccio

a cura di Giovanna Manna

La ricetta che vi proponiamo è quella di un dolce tipicamente autunnale delle regioni delle zone appenniniche del Piemonte, della Liguria, dell’Emilia Romagna e soprattutto della Toscana: il Castagnaccio.

Un dolce tanto povero quanto ricco di gusto, che noi abbiamo valorizzare con l’abbinamento della Crema alla Ricotta Santa Lucia.

Vediamo come realizzarlo.

INGREDIENTI per 6 persone:

– 1 bicchiere d’acqua

– 250 g di farina di castagne

– 125 ml di latte

– 2 cucchiai d’olio extravergine d’oliva

– 40 di pinoli

– 90 g di uvetta sultanina

– 50 g di zucchero

– zucchero a velo vanigliato q.b.

– 1 confezione di Crema alla Ricotta Santa Lucia Galbani

PREPARAZIONE:

1. Ammollare l’uvetta sultanina in acqua tiepida. Versate in una ciotola capiente la farina di castagne, due cucchiai di olio extravergine d’oliva, il latte, i pinoli, lo zucchero e l’uvetta sultanina ammollata e ben strizzata. Amalgamate per bene il tutto fino a ottenere un impasto piuttosto denso.

2. Prendete una teglia di 24 centimetri di diametro e foderatela con carta da forno. Versateci dentro l’impasto e infornate il dolce in forno preriscaldato a 180° per 20 minuti circa. Il castagnaccio sarà cotto quando sulla sua superficie si presenterà ben dorata.

3. A cottura raggiunta, sfornatelo e lasciatelo intiepidire. Una volta che sarà tiepido, cospargetelo di zucchero a velo vanigliato e tagliatelo in tanti quadrati. Servite il castagnaccio accompagnato con la Crema alla Ricotta Santa Lucia.