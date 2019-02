Cosmoprof 2019, dal 14 marzo a Bologna, la fiera del beauty green

a cura di Giovanna Manna

Il viaggio nel mondo della bellezza sta per arrivare: manca esattamente un mese all’apertura di Cosmoprof Worldwide Bologna 2019, in programma da giovedì 14 a lunedì 18 marzo.

Per non arrivare impreparati all’avventura, ecco qualche anticipazione su attrazioni, novità, punti di interesse che vi/ci aspettano presso il polo fieristico della capitale emiliana.

Un grande filo verde ospiterà 2.900 espositori e più di 250mila operatori professionali proveniente da 170 Paesi nel mondo.

Prima tappa obbligata: il Padiglione 14, il Cosmoprime, trasformato nell’universo di espositori di prodotti composti da ingredienti organici e a basso impatto ambientale. E, più in particolare, nel regno delle collettive nazionali cilena, giapponese, lettone e svedese. Lo sapevate che questi Paesi sono ricchi di aziende che hanno sposato in pieno la filosofia ecologica? Lì ne avrete le prove. Se, come noi, “soffrite”, poi, di un’attrazione fatale per la cosmesi di alta gamma, il vostro posto ideale sarà l’Extraordinary Green Gallery: vi mostrerà l’aspetto organico del beauty da sogno.

Il percorso potrà proseguire al Padiglione 36, dove si riunirà il mondo Nail di Cosmoprof 2019. Popolato da smalti di nuova generazione, dalla formula composta di sostanze di origine vegetale. E dai sempre più numerosi smalti vegani.

Ma anche il pianeta Capelli sarà ospitato in questa fiera verde (Padiglioni 25, 31, 32, 35 e 37) con tante novità, a partire dalle colorazioni vegetali.

Ma per saperne di più, vi invitiamo a visitare il sito di Cosmoprof 2019 in attesa dell’apertura della manifestazione.