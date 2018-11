Music Week Official Closing Party by Billboard Italia, sul palco il 25 Novembre: Emma, Ghemon, Takagi & Ketra, Le Vibrazioni, Enne, Andro, Giolì & Assia

a cura di Giovanna Manna

Billboard Italia conquista la Milano Music Week! La prima edizione europea di uno dei brand musicali più influenti al mondo organizza, infatti, il grande party che il 25 novembre al Base di Milano chiuderà l’attesa settimana della musica.

Questi gli artisti che si esibiranno sul palco del “Milano Music Week Official Closing Party by Billboard”: GHEMON e LE VIBRAZIONI che si aggiungono ai già annunciati EMMA e ENNE, e a TAKAGI & KETRA, ANDRO, tastierista dei Negramaro, e il duo GIOLÌ & ASSIA che arricchiranno la serata con i loro dj set per un evento che celebra al meglio la musica italiana in tutte le sue meravigliose sfumature.

Una grande occasione per festeggiare non solo la chiusura dell’importante rassegna della città meneghina ma anche il primo compleanno di Billboard Italia.

Le porte si apriranno alle ore 21.00, ingresso gratuito previa iscrizione (fino ad esaurimento posti) scaricando o aggiornando l’App di Billboard Italia a partire da ieri, 13 novembre (per iOS e Android).

Ancora una volta, a fianco di Billboard Italia, ci sarà SEAT, la casa automobilistica main sponsor dell’evento, che ha messo la musica al centro della sua comunicazione accompagnando il grande hub creativo attraverso i più importanti eventi musicali in programma quest’anno.

Ma sono ancora tanti i regali che Billboard Italia ha deciso di fare ai suoi affezionati lettori. Primo fra tutti, sempre in partnership con SEAT, la possibilità di incontrare di persona durante la Milano Music Week il protagonista della cover story del prossimo numero di Billboard Italia. Chi sarà l’artista misterioso? Sarà possibile scoprirlo in edicola da oggi, 14 novembre! Le altre informazioni per iscriversi all’iniziativa saranno svelate sui canali social di Billboard Italia e SEAT Italia.

Foto Ufficio Stampa