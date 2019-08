Obesità per un bambino su 5, in Friuli Venezia Giulia

a cura di Giovanna Manna

L’obesità è una malattia in allarmante crescita anche in Friuli Venezia Giulia, dove oltre il 40 per cento della popolazione pesa troppo e dove quasi il 6% dei bambini è obeso, il 18,2% in sovrappeso. Prevenzione ed educazione restano le armi più efficaci, soprattutto tra i più giovani.

L’ennesimo allarme arriva dall’Ordine dei Medici di Udine, che propone l’introduzione nelle scuole nelle scuole di un’ora a settimana di educazione al corretto stile di vita.

Educare per comprendere meglio i possibili rischi di una delle più diffuse malattie della società occidentale, che favorirebbe

patologie anche piuttosto gravi come diabete, problemi cardiovascolari, tumori. In Italia le persone obese sono circa 6 milioni. Quelle in sovrappeso oltre 22 milioni, per un costo un costo annuo stimato in 9 miliardi di euro.