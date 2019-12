Gli staccano la luce e il gas. Ha 4 figli piccoli a carico ma un benefattore gli salda tutto il debito

a cura di Giovanna Manna

Una storia a lieto fine, quella raccontata dal Gazzettino online, un bel gesto di solidarietà avvenuto a Conselve, nel Padovano proprio a ridosso delle festività di Natale.

Protagonisti una famiglia con quattro bambini piccoli a cui hanno tolto luce e gas, per 4 bollette non pagate, e un utente anonimo, un benefattore, ha fatto il bellissimo gesto di aiutarli pagando tutta la cifra arretrata dovuta, che ammontava complessivamente ad euro 600. Proprio sotto Natale.

Il benefattore, in fila davanti allo sportello degli uffici della società privata Centro Veneto Energie, udendo le parole dell’uomo che implorava l’impiegato addetto, di rateizzargli la cifra dovuta, perché in difficoltà economiche, con 4 figli piccoli a carico, ma l’insolvenza essendo troppo lunga non gli permetteva di poterlo fare, è andato dritto allo sportello e ha chiesto all’addetto quanto fosse il debito dell’uomo che era andato via piangendo, senza pensarci su due volte ha saldato tutto quanto da egli dovuto.

La persona che ha compiuto questo bellissimo gesto di solidarietà, ha deciso di rimanere anonima, e ha chiesto all’impiegato di non comunicare subito la notizia, per evitare anche che il signore a cui aveva saldato il debito, suo concittadino, potesse capire chi fosse, risalire a lui.