Christian Dior, la sfilata a Lecce il 22 luglio, con diretta digitale

a cura di Giovanna Manna

Christian Dior, a causa della pandemia da Coronavirus, aveva rimandato al 22 luglio, la sfilata della collezione Cruise 2021, originariamente prevista per il 9 maggio scorso, nella città originaria della famiglia della sua direttrice creativa, Maria Grazia Chiuri.

La griffe che appartiene al gruppo francese Lvmh, ha confermato che la sfilata avrà luogo nella storica città pugliese, in piazza Duomo, e il pubblico potrà seguire la diretta digitale.

“Questo progetto – ha precisato la Chiuri – mi sta molto a cuore perché mio padre era nato in Puglia e in qualche modo voglio dedicare a lui questo show perché mi ha insegnato a credere in me stessa, anche in tempi difficili, e ad avere fede nel futuro”.