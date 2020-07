Scoperta proteina cruciale per fertilità maschile

a cura di Giovanna Manna

E’ stata scoperta una proteina fondamentale per la fertilità maschile, senza la quale gli spermatozoi resterebbero immaturi e incapaci di muoversi. Individuata in un articolo sulla rivista Science, la proteina si chiama ‘NELL2’ e assicura la corretta maturazione dello spermatozoo all’interno dell'”epididimo”, tubo convoluto e lungo che guida gli spermatozoi verso i dotti che li porteranno all’esterno.

Lo studio, frutto di una collaborazione internazionale, è stato coordinato da esperti della Baylor College of Medicine per aiutare la ricerca contro la sterilità che nel mondo colpisce in varia misura un uomo su 7 in età riproduttiva.

Ristabilendo la funzione di NELL2, la fertilità viene ripristinata.