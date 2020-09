Papillomavirus, vaccino efficace anche per gli adulti

a cura di Giovanna Manna

Statistiche recenti dimostrano che la vaccinazione contro il Papillomavirus o HPV, se viene fatta in via preventiva le lesioni precancerose sono praticamente scomparse e questo fa ben sperare per il futuro: gli esperti di tutto il mondo sono convinti che i tumori della cervice uterina e quelli che colpiscono orofaringe, vulva, vagina, pene, ano siano destinati a sparire. O diventare casi rarissimi.

Oggi è stato dimostrato, infatti, che anche gli adulti o i ragazzi già venuti in contatto con il virus traggono beneficio dalla vaccinazione, potenziando la loro risposta immunitaria.

Studiata anche l’efficacia della vaccinazione femminile dopo il trattamento locale delle lesioni cervicali precancerose o benigne, per impedire che un tumore si formi o un condiloma si ripresenti.