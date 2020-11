Coronavirus: Lombardia, Calabria e Piemonte passano a zona arancione | Liguria e Sicilia a quella gialla

a cura di Giovanna Manna

“La zona arancione in Lombardia viene dichiarata da venerdì, sabato l’ordinanza viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale e per una questione burocratica si parte da domenica”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Passano da zona rossa ad arancione anche Calabria e Piemonte. Area gialla per Liguria e Sicilia.

Ma nella nuova ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, che entrerà in vigore dal 29 novembre, a restare in zona rossa son la Toscana, l’Abruzzo, la Valle d’Aosta, la Campania e la Provincia di Bolzano. Rinnovate le misure già in vigore anche per Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche e Toscana.