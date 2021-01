Covid, si va verso l’arancione, stop agli spostamenti fino al prossimo 15/2

a cura di Giovanna Manna

Quasi tutta Italia in zona arancione e con il divieto di potersi spostare tra le regioni fino al prossimo 15 febbraio, con Lombardia e Sicilia che da domenica potrebbero essere le prime zone rosse del 2021.

Il rinnovo di tutte le misure già in vigore a partire dal coprifuoco dalle 22 alle 5, le scuole superiori in didattica a distanza al 50% e l’inasprimento delle soglie per accedere alle zone con restrizioni, introdotte con il decreto approvato mercoledì: con Rt 1 o con un livello di rischio ‘alto’ si va in arancione, con Rt a 1,25 in rosso.