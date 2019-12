Influenza, quasi un milione di persone già colpite

a cura di Giovanna Manna

Nella settimana precedente i contagi dal virus influenzale, sono stati 177.000, portando, così, a 887.000 il totale degli allettati da inizio stagione, ovvero molto vicino al milione di casi. A fare il punto della situazione di questo picco influenzale di fine anno, ci pensa il bollettino Influnet, a cura del Dipartimento Malattie Infettive dell’Istituto superiore di sanità(Iss).

Secondo il Sistema di Sorveglianza Integrata dell’Influenza, nella settimana che va dal 2 all’8 dicembre 2019 l’incidenza totale è stata pari a 2,88 dei casi per mille assistiti.

A essere colpiti sono stati principalmente i bambini, nella fascia di età compresa tra lo 0 e i 4 anni.

Infatti, l’incidenza è stata pari al 6,64 casi per mille dei pazienti assistiti, il doppio rispetto agli adulti. In Piemonte, Lombardia, La provincia autonoma di Trento, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Sicilia situazione un po’ più grave, in quanto è stata superata anche la soglia epidemica.